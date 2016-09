Urs Fischer könnte es auch einfach abhaken. Schliesslich hat seine Mannschaft am Sonntag 1:0 gegen Zug gewonnen und sich damit für den Achtelfinal des Schweizer Cups qualifiziert. Aber er kann auch zwei Tage später nicht ganz verbergen, dass ihn die schwache Leistung seiner Mannschaft aufgeregt hat.

Auch wenn der Trainer des FC Basel sagt, seine Stimmung sei nach dem Cup-Match zwar «schlimmer als grummlig» gewesen, heute sei dies aber vorbei, nimmt man ihm das nicht ganz ab.

Auf Nachfrage führt er dann auch aus, was ihn so genervt hat. «Bei allem Respekt, wenn der Gegner drei Ligen tiefer spielt, dann müsste der Unterschied schon grösser sein als ein stehender Ball.» Hinzu komme, dass man angesichts der Chancen, die man in der ersten Halbzeit hatte – alleine Mohamed Elyounoussi hatte deren drei – «auch mal über Effizienz sprechen muss», sagt Fischer.

Chance auf Besserung

Entschuldigungen, wie dass Andraz Sporar sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft seit sieben Monaten bestritten hat, wollte Fischer nicht gelten lassen. «Er hat drei Spiele in der U21 gemacht und dort gegen Teams aus der Promotion League gespielt.» Zug spielt eine Liga tiefer, in der ersten Liga. Bei all den Nerven, die der Sonntag Urs Fischer gekostet hat, nahm er seine Spieler aber – vor allem in Sporars Fall – zu Recht wieder in Schutz. «Es wäre ja verrückt, wenn ihm angesichts seiner langen Pause nichts fehlen würde.»