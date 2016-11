Es hätte eine Hauptprobe sein sollen, das Spiel gegen den FC Vaduz, das Schlusslicht der Super League. Aber so schwach, wie sich die Liechtensteiner derzeit präsentieren, kann maximal von einem Training auf Wettkampf-Niveau gesprochen werden. Mit 6:0 fertigen die Basler die Gäste aus dem Fürstentum ab. Eine würdige Hauptprobe für das wegweisende Spiel gegen Ludogorets Rasgrad vom kommenden Mittwoch (siehe auch Sport-Wochenkommentar) war das nicht.

Ist das ein Nachteil für die Basler? Kaum, denn die Nati-Pause war für etliche FCB-Spieler ein herber Dämpfer. Zum Beispiel Eder Balanta: Der Kolumbianer durfte zwar gegen Argentinien als linker Aussenverteidiger von Beginn weg ran, wurde aber von Gaucho-Superstar Lionel Messi regelrecht schwindlig gespielt. Oder Mohamed Elyounoussi: Der Norweger schoss gegen Serbien zwar das Tor zum 1:0-Sieg, verpasste aber die Qualifikation für die U21-EM in Armenien, weil das Hinspiel 0:2 verloren ging. Taulant Xhaka verlor derweil mit Albanien 0:3 gegen Israel, die WM-Qualifikation ist arg in Gefahr. Zudem kamen einige Spieler, wie beispielsweise Andraz Sporar, angeschlagen zurück nach Basel.

Psychologe Urs Fischer

Urs Fischer war unter der Woche also als Psychologe gefordert, führte zahlreiche Einzelgespräche. Derweil die medizinische Abteilung die Wehwehchen der angeschlagenen Spieler behandelte. Da kam Vaduz, die Schiessbude der Liga mit durchschnittlich knapp mehr als 2,5 Gegentoren pro Spiel, gerade recht. Fischer kann Spieler schonen, bringt zum Beispiel Daniel Hoegh für Balanta, der erneut fast 20 000 Flugkilometer zurücklegte für die zwei Spiele mit Kolumbien.

Auch Linksverteidiger Adama Traoré kriegt nach zwei Länderspielen mit der Elfenbeinküste eine Pause, der 18-jährige Paraguayer Blas Riveros ersetzt ihn und zeigt eine starke Partie. Die Akklimatisation von Riveros scheint immer besser zu gelingen. Mit seiner Leistung drängt er sich als valable Alternative für den Ivorer Traoré auf. Allerdings kann Riveros am Mittwoch nicht auflaufen, da er nicht auf der 23-MannKaderliste für die Champions League steht.

Vaduz ist kein würdiger Gradmesser für das, was den FCB in Sofia erwartet. Aber mit Sicherheit war es der perfekte Aufbau-Gegner für die Basler. Seydou Doumbia schiesst sich mit einem Doppelpack warm. Elyounoussi, der am Mittwoch Steffen ersetzen dürfte, trifft nach herrlicher Vorarbeit von Spielgestalter Matias Delgado ebenfalls. Delgado ist überall. Die ersten drei Tore leitet der Argentinier mit genialen Pässen ein. Am Samstagabend ist er Mensch gewordene Spielfreude. Überhaupt lässt der FCB auch nach der frühen Führung nie locker. 6:0 heisst es am Schluss.

Ludogorets wird sich nicht so leicht ausspielen lassen wie Vaduz. Urs Fischer sagt: «Der Auftritt war sicher positiv und wir nehmen ein gewisses Selbstvertrauen mit. Aber was uns am Mittwoch erwartet, ist wieder eine ganz andere Geschichte.» Sicher ist: Der FCB konnte Kraft und Vertrauen tanken für das Spiel des Jahres.