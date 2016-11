Gross war Ende Mai als erfolgreicher Trainer in die Schweiz zurückgekehrt, nachdem er in zwei Jahren seines Wirkens mit dem Klub je einmal den Kronprinzen- und den Königs-Cup sowie im vergangenen Frühling den ersten Meistertitel seit 1984 gewonnen hatte. Gross legte eine Pause ein, um möglicherweise nochmals anderswo ein Engagement einzugehen.

Nun ist er zurück in Dschidda, weil sein Nachfolger José Manuel Gomes aus Portugal trotz anständiger Resultate gehen musste. Gross, der als Coach der Grasshoppers und des FC Basel sechsmal Schweizer Meister und fünfmal Cupsieger geworden ist, springt auf Anfrage des Klubs bis zum Saisonende ein. Eine grosse Attraktion erwartet ihn am 13. Dezember, wenn er in Doha in einem Testspiel auf den FC Barcelona trifft.