Der Spanier Cesc Fabregas, unter Trainer Antonio Conte nur noch selten in der Startformation, sorgte früh für die standesgemässe Führung von Chelsea (5.). Doch noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde hatte Crystal Palace die Wende herbeigeführt. Der Ivorer Wilfried Zaha und der Belgier Christian Benteke schossen die beiden Tore für die Gäste innerhalb von 90 Sekunden (9./11.).

Durch die erste Niederlage von Chelsea nach fast drei Monaten und zwölf Pflichtspielen konnte Tottenham Hotspur den Rückstand auf den Leader auf sieben Punkte verringern. Dier und der Koreaner Son Heung-min sorgten beim 2:0 in Burnley in der letzten halben Stunde für die Entscheidung. Es war Tottenhams vierter Sieg in Folge.

Der FC Liverpool gewann auch das zweite Derby der Saison. An der Anfield Road siegte das Team von Jürgen Klopp gegen Everton 3:1 und rückte dadurch auf Platz 3 vor. Mit dem Erfolg gehen einige positive Serien für den FC Liverpool weiter. Seit 18 Jahren ist das Team gegen Everton im eigenen Stadion ungeschlagen. Zudem war es der vierte Heimsieg in der Premier League in Folge und das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage. Die Krise der ersten Wochen nach dem Jahreswechsel scheint definitiv überstanden.

Der Senegalese Sadio Mané (8.), der Brasilianer Coutinho (31.) und der Belgier Divock Origi (60.) schossen die Tore für den FC Liverpool. Everton kam nach 28 Minuten durch Matthew Pennington nach einem Corner zum zwischenzeitlichen Ausgleich. 1:0-Torschütze Mané hatte in der Vorrunde das Derby entschieden, als ihm in der Nachspielzeit der 1:0-Siegtreffer gelungen war.

Der Sieg des FC Liverpool war verdient. Gerade in der ersten Halbzeit war die Dominanz des Heimteams bisweilen erdrückend. Erst in der Schlussphase kam Everton besser ins Spiel, als sich Liverpool auf das Konterspiel beschränkte.

Unter dem neuen Trainer Craig Shakespeare bleibt Meister Leicester City makellos. Das 2:0 gegen Stoke City war der vierte Sieg in Folge in der Premier League. Ein solcher Start ist bislang noch keinem englischen Trainer gelungen. Leicester City, das vor wenigen Wochen und vor der Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri der Relegation entgegen getaumelt war, hat nun eine Reserve von sechs Punkten auf die Abstiegsplätze. Xherdan Shaqiri kam bei Stoke nicht zum Einsatz; gemäss Trainer Mark Hughes lassen die Wadenprobleme weiterhin keinen Einsatz in der Premier League zu.

FC Liverpool - Everton 3:1 (2:1). - 52'920 Zuschauer. - Tore: 8. Mané 1:0. 28. Pennington 1:1. 31. Coutinho 2:1. 60. Origi 3:1.

Burnley - Tottenham 0:2 (0:0). - 21'684 Zuschauer. - Tore: 66. Dier 0:1. 77. Son 0:2.

Chelsea - Crystal Palace 1:2 (1:2). - 41'000 Zuschauer. - Tore: 5. Fabregas 1:0. 9. Zaha 1:1. 11. Benteke 1:2.

Leicester City - Stoke City 2:0 (1:0). - 31'958 Zuschauer. - Tore: 25. Ndidi 1:0. 47. Vardy 2:0. - Bemerkungen: Stoke City ohne Shaqiri (verletzt).

Manchester United - West Bromwich 0:0. - 75'397 Zuschauer.

Watford - Sunderland 1:0 (0:0). - 20'805 Zuschauer. - Tor: Britos 1:0. - Bemerkungen: Watford ohne Behrami (verletzt).

Die weiteren Resultate vom Samstag: Hull City - West Ham United 2:1. - 18.30 Uhr: Southampton - Bournemouth.

Rangliste: 1. Chelsea 29/69 (60:23). 2. Tottenham Hotspur 29/62 (57:21). 3. Liverpool 30/59 (64:37). 4. Manchester City 28/57 (54:30). 5. Manchester United 28/53 (42:23). 6. Arsenal 27/50 (56:34). 7. Everton 30/50 (52:33). 8. West Bromwich Albion 30/44 (39:38). 9. Stoke City 30/36 (33:44). 10. Watford 29/34 (34:48). 11. Southampton 27/33 (33:36). 12. Bournemouth 29/33 (42:54). 13. Leicester City 29/33 (35:47). 14. West Ham United 30/33 (41:54). 15. Burnley 30/32 (31:44). 16. Crystal Palace 29/31 (38:47). 17. Swansea City 29/27 (36:63). 18. Hull City 30/27 (28:59). 19. Middlesbrough 28/22 (20:33). 20. Sunderland 29/20 (24:51).