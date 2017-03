Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmunds Torschütze vom Dienst, erzielte nach einer knappen Viertelstunde den einzigen Treffer. Zweiter Matchwinner für die Gastgeber war Goalie Bürki, der unter anderem mit zwei starken Aktionen in der ersten Halbzeit Gegentreffer verhinderte. Die Dortmunder, die keineswegs souverän wirkten und in der Schlussphase zu rabiaten Mitteln griffen, behaupteten damit den 3. Platz vor Hoffenheim und rückten auf drei Punkte zu RB Leipzig heran. Der starke Aufsteiger tritt am Samstag bei Werder Bremen an.

Ingolstadt, das dem BVB in der Hinrunde ein 3:3 abgerungen und nur wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit nicht gewonnen hatte, präsentierte sich gegen den Vizemeister auch im fremden Stadion trotz sieben Punkten Rückstand auf die rettenden Plätze nicht wie ein Abstiegskandidat. Mehrmals stand Bürki einem Treffer im Weg, einmal zielte Mathew Leckie alleine vor dem BVB-Keeper weit über das Tor, und nach einer missglückten Intervention Bürkis gegen Dario Lezcano hätten die Gäste in der 52. Minute einen Penalty zugesprochen erhalten müssen.

Kurztelegramm vom Freitag:

Borussia Dortmund - Ingolstadt 1:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tor: 14. Aubameyang 1:0. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, Ingolstadt mit Hadergjonaj (verwarnt).

Rangliste: 1. Bayern München 24/59 (60:13). 2. RB Leipzig 24/49 (43:25). 3. Borussia Dortmund 25/46 (54:27). 4. Hoffenheim 24/42 (45:25). 5. Hertha Berlin 24/40 (32:26). 6. Eintracht Frankfurt 24/35 (26:27). 7. 1. FC Köln 24/34 (33:27). 8. SC Freiburg 24/34 (31:41). 9. Borussia Mönchengladbach 24/32 (30:33). 10. Bayer Leverkusen 24/31 (37:39). 11. Schalke 04 24/30 (31:27). 12. Mainz 05 24/29 (33:40). 13. Augsburg 24/28 (23:33). 14. Wolfsburg 24/26 (22:34). 15. Werder Bremen 24/26 (31:44). 16. Hamburger SV 24/26 (24:46). 17. Ingolstadt 25/19 (23:42). 18. Darmstadt 24/15 (17:46).