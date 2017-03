Eine Weile lang konnte Arsenal nach dem 1:5 in München von der grossen Wende zumindest träumen. In der 20. Minute schoss Theo Walcott das 1:0 für die Londoner. Doch wie im Hinspiel brachen nach dem Ausscheiden von Arsenals Abwehrchef Laurent Koscielny alle Dämme. Vor drei Wochen hatte sich der Franzose im Verlauf der zweiten Halbzeit verletzt, diesmal kassierte er in der 53. Minute eine Rote Karte. Bayern München machte aus dem 0:1 dank Toren von Robert Lewandowski, Arjen Robben, Douglas Costa und zweimal Arturo Vidal ein 5:1.

Auch Real Madrid lag nach dem 3:1-Heimsieg bei Napoli auswärts 0:1 zurück. Dries Mertens traf für die Italiener in der 24. Minute. Die spanische Reaktion kam dank Toren von Sergio Ramos, einem Eigentor von Mertens und dem dritten Treffer von Alvaro Morata.