Lionel Messi und Luis Suarez machten beim 3:0 von Barcelona gegen den FC Sevilla den Unterschied und sorgen dafür, dass die Katalanen den Druck in der spanischen Meisterschaft auf Real Madrid aufrecht erhalten. Zwischen der 25. und der 33. Minute sorgten die beiden Südamerikaner für die Vorentscheidung im Spitzenkampf der 30. Runde. Suarez traf akrobatisch zum 1:0, Messi erzielte danach seine Meisterschaftstore 26 und 27. Andres Iniesta kam zu seinem 700. Einsatz für "Barça".

Real Madrid kann Barcelona jedoch mit mindestens einem Punkt am Abend bei Leganes wieder an den Katalanen vorbeiziehen. Europa-League-Champion Sevilla blieb derweil im sechsten Wettbewerbsspiel in Folge ohne Sieg.

Telegramm und Rangliste:

FC Barcelona - FC Sevilla 3:0 (3:0). - 85'511 Zuschauer. - Tore: 25. Suarez 1:0. 28. Messi 2:0. 33. Messi 3:0. - Bemerkungen: 91. Gelb-Rote Karte gegen Vitolo (Sevilla).

Rangliste: 1. FC Barcelona 30/69 (88:26). 2. Real Madrid 28/68 (74:28). 3. Atletico Madrid 30/61 (55:23). 4. FC Sevilla 30/58 (52:37). 5. Villarreal 30/51 (42:23). 6. Athletic Bilbao 30/50 (39:33). 7. San Sebastian 30/49 (43:41). 8. Eibar 29/44 (47:41). 9. Espanyol Barcelona 30/43 (42:42). 10. Celta Vigo 28/41 (43:46). 11. Alaves 29/40 (29:36). 12. Las Palmas 29/35 (45:48). 13. Valencia 29/33 (41:51). 14. Betis Sevilla 30/31 (32:47). 15. Malaga 29/27 (33:47). 16. Leganes 29/27 (23:42). 17. Deportivo La Coruña 29/27 (31:46). 18. Sporting Gijon 29/22 (31:57). 19. Granada 29/19 (26:62). 20. Osasuna 29/11 (29:69).