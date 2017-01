Aubameyang, er Stürmerstar von Borussia Dortmund, der bereits im Startspiel gegen Guinea-Bissau das einzige Tor von Gabun erzielt hatte, glich kurz vor der Pause mittels Foulpenalty aus.

Weil Gabun in der Schlussphase zwei grosse Chancen auf den Siegestreffer ausliess, zittert der Gastgeber nun um den Vorstoss in die Viertelfinals. Nach den Unentschieden gegen die Aussenseiter Guinea-Bissau und Burkina Faso folgt am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde das Duell mit dem höher eingestuften Kamerun. Dieses Spiel darf Gabun nicht verlieren.

Afrika-Cup in Gabun. Vorrunde. Gruppe A (in Libreville). 2. Runde: Gabun - Burkina Faso 1:1 (1:1). - 20.00 Uhr: Kamerun - Guinea-Bissau. - Rangliste: 1. Gabun und Burkina Faso, je 2/2. 3. Kamerun und Guinea-Bissau, je 1/1.