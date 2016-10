Der französische EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann und sein Landsmann Kevin Gameiro sicherten Atletico Madrid den vierten Sieg im siebten Ligaspiel.

Vier Tage nach dem 1:0-Sieg in der Champions League gegen Bayern München scheiterte Griezmann kurz vor der Pause mit einem Foulpenalty an Valencias Torhüter Diego Alves, nachdem er schon gegen die Bayern einen Versuch an die Latte gesetzt hatte. Mit seinem sechsten Meisterschaftstreffer zum 1:0 in der 63. Minute machte der Goalgetter den erneuten Fehlschuss aber wieder gut. Nach einem Foul an Griezmann vergab sechs Minuten später auch Gabi vom Penaltypunkt gegen Diego Alves. Gameiro traf dann in der Nachspielzeit.

Mit nun 15 Punkten überholtea das noch ungeschlagene Atletico den Europa-League-Sieger FC Sevilla. Real Madrid und der FC Barcelona können am Sonntag noch an beiden Teams vorbeiziehen. Bei Valencia sass noch Interimstrainer Salvador Gonzalez auf der Bank. In der kommenden Woche soll der am Samstag verpflichtete ehemalige italienische Nationaltrainer Cesare Prandelli die schwach in die Saison gestartete Mannschaft betreuen.

Valencia - Atletico Madrid 0:2 (0:0). - 43'276 Zuschauer. - Tore: 63. Griezmann 0:1. 93. Gameiro 0:2. - Bemerkungen: Griezmann (44.) und Gabi (69.) scheitern mit Foulpenaltys.

Rangliste: 1. Atletico Madrid 7/15 (14:2). 2. Real Madrid 6/14 (15:6). 3. FC Sevilla 7/14 (13:10). 4. FC Barcelona 6/13 (19:6). 5. Villarreal 6/12 (9:4). 6. Athletic Bilbao 6/12 (9:6). 7. Las Palmas 7/11 (16:13). 8. Eibar 6/10 (8:6). 9. San Sebastian 7/10 (9:9). 10. Leganes 7/10 (7:10). 11. Alaves 7/9 (8:7). 12. Deportivo La Coruña 7/8 (5:6). 13. Betis Sevilla 7/8 (8:12). 14. Celta Vigo 6/7 (5:8). 15. Sporting Gijon 7/7 (6:16). 16. Valencia 7/6 (9:14). 17. Malaga 6/5 (5:8). 18. Espanyol Barcelona 6/5 (9:14). 19. Osasuna 7/3 (7:15). 20. Granada 7/2 (7:16).