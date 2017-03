In den ersten 12 Heimspielen hatte die AS Roma alle Gegner in die Schranken gewiesen, zum Teil ziemlich deutlich, wie das Torverhältnis von 36:8 beweist. Napoli stoppte nun die Erfolgsserie der Römer und verkürzte den Rückstand auf zwei Punkte. Juventus Turin kann sich am Sonntag mit einem Sieg in Udine eine Reserve von zehn Zählern auf die AS Roma erspielen.

Entscheidend war für Napoli im Spitzenspiel der 27. Runde der Serie A einmal mehr der 1,69 m grosse Belgier Dries Mertens, der beide Tore der Gäste erzielte und sein Saisontotal auf 18 erhöhte. Die AS Roma kam erst in der 89. Minute zum Anschlusstreffer durch Kevin Strootman. Die Neapolitaner spielen am Dienstag gegen Real Madrid vor eigenem Anhang um den Einzug in den Viertelfinal der Champions League. Das Hinspiel hat Napoli mit 1:3 verloren.

Resultat und Tabelle:

AS Roma - Napoli 1:2 (0:1). - Tore: 26. Mertens 0:1. 50. Mertens 0:2. 89. Strootman 1:2.

1. Juventus Turin 26/66 (55:17). 2. AS Roma 27/59 (58:25). 3. Napoli 27/57 (62:30). 4. Atalanta Bergamo 26/51 (42:26). 5. Lazio Rom 26/50 (45:29). 6. Inter Mailand 26/48 (41:27). 7. AC Milan 26/47 (37:29). 8. Fiorentina 26/41 (44:37). 9. Torino 26/36 (48:42). 10. Chievo Verona 26/35 (28:34). 11. Sampdoria Genua 26/35 (31:32). 12. Cagliari 26/31 (35:52). 13. Sassuolo 26/30 (35:42). 14. Udinese 26/29 (28:35). 15. Bologna 26/28 (24:39). 16. Genoa 26/26 (28:41). 17. Empoli 26/22 (15:37). 18. Palermo 26/15 (22:50). 19. Crotone 26/13 (21:45). 20. Pescara 26/12 (27:57).