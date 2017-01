Die Tore der Gäste mit Valon Behrami im Mittelfeld fielen schon in der Startviertelstunde. Ein Freistoss von Younel Kaboul und ein von Troy Deeney abgeschlossener Konter brachten Arsenal früh in Bedrängnis. Die Mannschaft von Arsène Wenger konnte durch Alex Iwobi (58.) nur noch verkürzen.

Es war die erste Heimniederlage von Arsenal gegen Watford seit April 1988. Auch die jüngsten Resultate hatten nicht für einen Exploit von Watford gesprochen: Arsenal war zuletzt zehnmal daheim ungeschlagen geblieben, Watford seit sieben Partien sieglos. Xhaka muss nun - genauso wie der ebenfalls gesperrte Trainer Wenger - noch zwei Spielsperren absitzen. Das wirkt sich umso mehr negativ aus, als im Mittelfeld von Arsenal ein weiterer Spieler auszufallen droht. Der Waliser Aaron Ramsey musste nach 20 Minuten verletzt vom Feld.

Leader Chelsea konnte seinen Vorsprung auf Arsenal, das zusammen mit Tottenham (0:0 in Sunderland) erster Verfolger ist, auf neun Punkte ausbauen. Chelsea ging beim 1:1 in Liverpool durch einen Freistoss des Brasilianer David Luiz nach 25 Minuten in Führung. Das in diesem Jahr bisher noch nicht auf Touren gekommene Liverpool glich nach einer knappen Stunde durch den Holländer Georginio Wijnaldum aus. Chelsea besass in der 77. Minute die grosse Möglichkeit zum Siegtreffer: Topskorer Diego Costa scheiterte vom Penaltypunkt an Goalie Simon Mignolet.

Für Meister Leicester wird die Abstiegsgefahr immer grösser. Nach dem 0:1 bei Burnley, der dritten Niederlagen in Folge, beträgt die Reserve auf die Relegationsplätze nur noch zwei Punkte.

Premier League. 23. Runde vom Dienstag:

Arsenal - Watford 1:2 (0:2). - 60'035 Zuschauer. - Tore: 10. Kaboul 0:1. 13. Deeney 0:2. 58. Iwobi 1:2. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt). Watford mit Behrami (bis 63.).

Sunderland - Tottenham 0:0. - 40'058 Zuschauer.

Liverpool - Chelsea 1:1 (0:1). - 53'157 Zuschauer. - Tore: 25. David Luiz 0:1. 58. Wijnaldum 1:1. - Bemerkungen: 77. Diego Costa scheitert mit Penalty an Liverpool-Goalie Mignolet.

Weitere Resultate: Bournemouth - Crystal Palace 0:2. Burnley - Leicester City 1:0. Middlesbrough - West Bromwich Albion 1:1. Swansea City - Southampton 2:1.

Rangliste: 1. Chelsea 23/56 (48:16). 2. Tottenham Hotspur 23/47 (45:16). 3. Arsenal 23/47 (51:25). 4. Liverpool 23/46 (52:28). 5. Manchester City 22/43 (43:28). 6. Manchester United 22/41 (33:21). 7. Everton 22/36 (33:23). 8. West Bromwich Albion 23/33 (31:29). 9. Burnley 23/29 (25:33). 10. Stoke City 22/28 (28:34). 11. West Ham United 22/28 (29:36). 12. Southampton 23/27 (23:28). 13. Watford 23/27 (27:39). 14. Bournemouth 23/26 (32:41). 15. Middlesbrough 23/21 (19:26). 16. Leicester City 23/21 (24:38). 17. Swansea City 23/21 (28:52). 18. Crystal Palace 23/19 (32:41). 19. Hull City 22/16 (20:47). 20. Sunderland 23/16 (20:42).