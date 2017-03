"Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit", sagte Sportchef Herman Van Holsbeeck. "Er hat Anderlecht auf der Fussball-Landkarte wieder positioniert, und er hat eine klare Vision."

Weiler ist seit Sommer beim belgischen Traditionsverein tätig. In der Tabelle liegt Anderlecht nach einem harzigen Start punktgleich mit Leader FC Brügge auf Platz 2, in der Europa League steht der Vorortsklub von Brüssel in den Achtelfinals. "Die Vertragsverlängerung ist ein Zeichen der Wertschätzung", so Weiler. "Die Basis, um um den Titel zu kämpfen und in Europa weit zu kommen, ist gelegt."