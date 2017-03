Schon in der 3. Minute traf Luis Suarez, in der 40. Minute sorgte ein Eigentor von Layvin Kurzawa für das 2:0, und Lionel Messi stellte fünf Minuten nach dem Seitenwechsel mittels Foulpenalty auf 3:0. Topskorer Edinson Cavani schien aber mit dem 1:3 nach einer guten Stunde die Hoffnungen von Barça zu zerstören. Die Spanier mussten nun noch dreimal treffen und sie taten es tatsächlich: durch Neymar in der 88. und 91. Minute sowie durch Sergi Roberto in der 95. Minute.

Neben Barcelona qualifizierte sich am Mittwoch auch Dortmund für die Viertelfinals. Die Deutschen korrigierten gegen Benfica Lissabon das 0:1 aus dem Hinspiel mit einem 3:0-Heimsieg. Schon in der 4. Minute sorgte Pierre-Emerick Aubameyang für den ersten Dortmunder Treffer. Danach gerieten die Gastgeber phasenweise auch in Bedrängnis. Christian Pulisic (59.) und Aubameyang (61.) sorgten dann aber mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Telegramme:

FC Barcelona - Paris Saint-Germain 6:1 (2:0). - 96'290 Zuschauer. - SR Aytekin (GER). - Tore: 3. Suarez 1:0. 40. Kurzawa (Eigentor/Iniesta) 2:0. 50. Messi (Foulpenalty) 3:0. 62. Cavani 3:1. 88. Neymar 4:1. 91. Neymar (Foulpenalty) 5:1. 95. Sergi Roberto 6:1.

FC Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rafinha (76. Sergi Roberto), Rakitic (84. André Gomes), Busquets, Iniesta (65. Turan); Messi, Suarez, Neymar.

Paris Saint-Germain: Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi; Lucas (55. Di Maria), Draxler (75. Aurier); Cavani.

Bemerkungen: Barcelona ohne Mathieu, Vidal (beide verletzt), Paris ohne Thiago Motta (verletzt). 52. Pfostenschuss von Cavani. Verwarnungen: 5. Matuidi, 14. Draxler, 23. Piqué, 36. Busquets (alle Foul), 42. Cavani (Unsportlichkeit). 61. Rakitic (Foul). 64. Neymar. 67. Suarez (beide Unsportlichkeit). 90. Marquinhos (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 94. Di Maria (Foul).

Dortmund - Benfica Lissabon 4:0 (1:0). - 65'849 Zuschauer (ausverkauft). - SR Atkinson (ENG). - Tore: 4. Aubameyang 1:0. 59. Pulisic 2:0. 61. Aubameyang 3:0. 85. Aubameyang 4:0.

Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis (88. Ginter), Bartra; Durm, Castro, Weigl, Schmelzer; Pulisic, Dembélé (81. Kagawa); Aubameyang (86. Schürrle).

Benfica Lissabon: Ederson; Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu; Salvio (64. Jonas), Samaris (74. Zivkovic), Pizzi, André Almeida; Mitroglou, Cervi (82. Jimenez).

Bemerkungen: Dortmund ohne Reus (verletzt), Benfica ohne Fejsa, Felipe Augusto (beide verletzt). 84. Kopfball von Bartra an den Pfosten. Verwarnungen: 31. Castro, 34. Samaris (beide Foul), 38. Dembélé (Reklamieren). 65. Piszczek (Foul).