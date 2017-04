Die Polizei hatte rasch interveniert, um die beiden Gruppen voneinander zu trennen. Bei der Mehrheit der Verhafteten handelt es sich um Xamax-Anhänger, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Er bestätigte eine Information der Zeitung "Tribune de Genève".

Die Personen wurden in einer Räumlichkeit in der Nähe des Stade de Genève befragt. Bis am Samstagabend wurden alle wieder freigelassen. Gegen einige Personen wird wegen der Vorfälle und der Verletzung gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.