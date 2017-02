Nachdem die Männer-Abfahrt gestern noch wegen zähem Nebel abgesagt werden musste, standen heute beide Abfahrten auf dem Programm. Nachdem ein Exploit der Frauen ausblieb (Fabienne Suter auf Platz 7 gefolgt von Michelle Gisin als beste Schweizerinnen), lag es an Beat Feuz und Co., in der Königsdisziplin wenigstens eine Schweizer Medaille zu holen. Feuz hielt dem Druck stand und holt sich die Goldmedaille. Im Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.