Sebastian Vettel will von davon nichts wissen. Für ihn ist der deutsche Rennstall Mercedes der Favorit. «Mercedes war in den vergangenen drei Jahren in einer extrem starken Form. Obwohl wir die Regularien nun geändert haben, glaube ich, dass ein starkes Team auch das Jahr danach ein starkes Auto bauen wird», so Vettel. «Mercedes ist der Maßstab.» Für Vettel liegt die Favoritenrolle «klar» bei Lewis Hamilton.