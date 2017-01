Auf in die Achtelfinals: Souverän zog Roger Federer in die vierte Runde in Melbourne ein. In der Rod Laver Arena wartet auf den Baselbieter die Weltnummer 5, Kei Nishikori. Auch Stan Wawrinka hat sich wacker geschlagen und trifft auf den Südtiroler Andreas Seppi. Hält der Siegeszug der Schweizer weiterhin an?