Dort bestreitet er mit Stuttgart, Halle und Wimbledon drei Turniere. Drei Turniere, die er alle gewinnen kann und gewinnen will. «Ich nehme lieber eine Auszeit und komme voller Energie und Zufriedenheit zurück, als dass ich irgendwo bin und die Leute sehen, dass ich nur weg will. So einer will ich nicht sein, wirklich nicht.» Federer will einer sein, der gewinnt. Am liebsten in Wimbledon. Es wäre sein achter Triumph an der Church Road, und ein Rekord.