Severin Lüthi, wie aussergewöhnlich sind Matches zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka für Sie?

"Das sind emotional nicht gerade meine Lieblingsmatches. Aber es ist natürlich fantastisch für das Schweizer Tennis, dass am Sonntag sicher ein Schweizer im Final steht. Das ist nicht alltäglich in einer Weltsportart."

Bereiten Sie das Spiel mit Federer anders vor, weil es gegen einen Freund geht?

"Wir gehen nicht anders an dieses Spiel heran als sonst. Es gibt auch andere Freunde auf der Tour, wir sind uns das gewöhnt. Es geht um Sport. Wir schauen den Gegner an wie jeden anderen, seine Schwächen, seine Stärken."

Was wird der Schlüssel sein?

"Beide werden versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Der Platz ist schnell, beide werden versuchen, die Partie selber zu entscheiden, und nicht auf die Fehler des anderen warten. Die Marschrichtung wird für beide nach vorn sein."

Wagen Sie eine Prognose?

(lacht) "Lieber nicht. Ich liege oft falsch. Es ist schwierig vorherzusagen. Ich lasse mich überraschen."

Sind Sie auch überrascht vom Niveau Federers?

"Es ist schon unglaublich, dass wir im Halbfinal sind. Als ich im November sein Spielniveau gesehen habe, wusste ich, dass er in der Lage ist, jeden zu schlagen. Schon in Dubai hat er den Ball sehr gut getroffen, aber im Match ist es immer etwas Anderes. Roger hat aber viel Routine, er ist schnell wieder in der Lage, gut zu spielen. Es gibt nicht viele, die so etwas gekonnt hätten. Die grösste Frage war die Matchpraxis. Vor dem ersten und vielleicht zweiten Match war er schon etwas angespannter als an einem normalen Grand-Slam-Turnier."

