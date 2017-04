Eigentlich wollte er gar nie weg von zu Hause, weg aus Wien, aus Österreich. «Ich möchte nicht herumreisen, in anderen Ländern leben. Das brauche ich nicht», erinnert sich Marc Janko (33) an damals, an seine Jugend.

Er wächst in einem Vorort von Wien auf. Die Mutter Speerwerferin, der Vater Hochspringer, die Leichtathletik in den Genen. Doch die Liebe zum Ball ist stärker. Janko besucht ein Sportgymnasium. Am Morgen spielt er Tennis, am Nachmittag Fussball. Er ist zwölf Jahre alt, als die Eltern finden, er müsse sich entscheiden. Also Fussball. «Vor allem weil es ein Mannschaftssport ist», erzählt er.

Nach der Matura spielt er in der zweiten Mannschaft von Admira Wacker Mödling, wenige Kilometer ausserhalb Wiens. Er ist Amateur, jobbt nebenher, beginnt mit einem Jus-Studium. Eine «Karteileiche» sei er gewesen, bloss zwei-, dreimal wirklich an der Uni, sagt er heute. Dann kam die Chance, in der ersten Mannschaft zu trainieren.