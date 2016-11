Rasierte Beine oder rasierte Brust?

Rasierte Beine. Es fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, wenn die Haare an den Beinen mal ein wenig länger werden. Als Radprofi sind rasierte Beine normal: Es ist hygienischer, Verletzungen heilen besser. Und wer will schon behaarte Beine massieren? Ich wurde etwa 200-mal pro Jahr massiert.

Ski oder Snowboard?

Ski. Wobei ich immer noch beide Geräte beherrsche. Ich fing mit Skifahren an. Wechselte dann auf Snowboard. Und nun flitze ich wieder auf Ski. Ich bin also von «yo yo cool» zurück in den «Après-Ski-Style».

Coop oder Migros?

Bauernhof. Ich bin weder Coop- noch Migros-Kind und hole grundsätzlich lieber frische Kost beim Bauer.

SCB oder YB?

SCB. Der Verein lebt – und YB nebenan schläft ständig. Beim SCB ist immer volles Haus. Es hat das beste Publikum Europas. Der SCB hat in Bern so viel Tradition, dass die Leute auch kommen, wenn der Verein mal schlecht spielt.

Hausmann oder Hausfrau?

Hausmann sicherlich nicht. Nur weil ich jetzt mehr daheim bin, werde ich kein Hausmann. Meine Frau übernimmt im Haushalt nach wie vor mehr als ich. Ich werde wie immer helfen. Das war auch schon während der Karriere so.