Und der in der Folge sich nicht mehr in eine andere Schweizer Stadt getraut. Dabei war er noch Monate zuvor, dank seinem Tor in der Türkei, das die Schweiz an die WM katapultierte, landesweiter Fussballgott.

Es war einmal ein Luftibus, der in Stuttgart zwar Meister, aber nicht glücklich wird. Der sich so lange mit dem Gedanken rumschlägt, die Offerte von Nürnberg anzunehmen, dass er einen Tag vor der Entscheidungsfrist beinahe panisch einen Ausweg sucht. Er will zurück zum FCB. Aber er kann nicht von sich aus Kontakt zu Präsidentin Gigi Oeri aufnehmen, weil er sich damals, 2004, nicht im Guten vom FCB getrennt hat.

Aus dem Urlaub in Sardinien ruft er Georg Heitz an mit der Bitte, er solle «etwas machen». Heitz, damals noch bei der Fifa angestellt, macht etwas. Einen Tag später sitzt er mit der FCB-Delegation in Oeris Flugzeug, man einigt sich auf der Mittelmeerinsel, und Heitz wird später Strellers Vorgänger als Sportdirektor.

Wenn der Anstand fehlt

Es war einmal ein Luftibus, bis das erste seiner zwei Kinder auf die Welt kommt. Die Rolle als Vater macht ihn reifer, geduldiger, abgeklärter. Das passt. Denn auch die Mitspieler werden immer jünger, schauen zu ihm auf, erwarten von ihm eine Vorreiterrolle. Noch ist der strenge Christian Gross Trainer – und der brave Franco Costanzo Captain in Basel.

Aber Streller ist der Spieler, der die Jungen führt. Nicht mit Härte. Dafür ist später Alex Frei verantwortlich, womit allen gedient ist. Streller ist der feinfühlige Leader. Einzig kompromisslos, wenn es einem Spieler an Identifikation oder Anstand mangelt.

Es war einmal ein Captain, eine Galionsfigur des FC Basel, der eine beispiellose Erfolgsgeschichte schreibt. Es war einmal ein Captain, der die Mannschaft eint. Aber auch einer, der sich nicht wichtiger nimmt, als er ist.