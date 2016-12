Aber eben: Da ist der unerfüllte Traum, Nationaltrainer zu werden. «Immer wieder wird mir nun gesagt, ich hätte für mich schauen und den Job als Nationaltrainer auch ohne Erlaubnis der Bieler annehmen sollen. Ich bin nach wie vor froh, dass ich es nicht getan habe. Denn dann hätte ich meine Überzeugungen verraten und ein schlechtes Gewissen. Ich kann mit einem schlechten Gewissen nicht leben.» Und so hat er also ein gutes Gewissen. Aber keinen Job. Kevin allein zu Haus. Was tut ein Mann, der ein Jahrzehnt lang unter Strom stand, der mit seiner Energie, seinem Charisma jeden Raum füllt und Menschen zu begeistern vermag, wenn das Adrenalin nicht mehr fliesst? Beschäftigung mit Hausbau und ein paar Medientermine können kein Ersatz sein. Er sagt: «Es geht ganz gut. Nur an Spieltagen ist es schwierig. Da kribbelt es und ich halte es fast nicht mehr aus.» Er blickt auf die goldenen Engel, die auf dem Küchentisch stehen. «Die habe ich am Weihnachtsmarkt in Freiburg im Breisgau gekauft. Wir sind an einem Spieltag dorthin gefahren und so konnte ich das Hockey vergessen.»

Ferienreise zu Patrick Kane

Aber nicht an allen noch anstehenden Spieltagen ist Weihnachtsmarkt in Freiburg im Breisgau. Das weiss auch Kevin Schläpfer. Er plant darum ein paar Reisen. Gemeinsam mit seiner Freundin wird er Patrick Kane in Chicago besuchen. Der Weltstar spielte während des letzten Lockouts für Kevin Schläpfer in Biel. «Ich habe nun Zeit, während der Saison bei anderen Klubs hinter die Kulissen zu sehen und zu lernen.» Geplant sind auch Trips nach Skandinavien und zum Trainer-Symposium während der WM in Paris. Aber Spiele in der NLA mag er im Stadion nicht sehen. In Biel war er seit der Amtsenthebung nicht mehr im Stadion. Da kommen noch zu viele Emotionen hoch. «Ich war bisher nur in Langenthal im Stadion.» Dort hatte er einst als Spieler Kultstatus und dort trifft er regelmässig Markus Bösiger. Der Immobilien-Unternehmer ist seit Jahren sein Freund.

Aber eben: Das alles ist nur Ablenkung. All sein Sinnen und Trachten ist letztlich einem einzigen Ziel untergeordnet: der Rückkehr ins Hockeygeschäft. Einen Agenten zieht er nicht zurate. «Alle Sportchefs kennen mich und haben meine Nummer». Er weiss, dass es nicht einfach wird. Er sieht ja, dass Lars Leuenberger als SCB-Meistertrainer (!) nach wie vor keinen Job hat. Die ZSC Lions, Lausanne, Kloten und Langnau stellten im vergangenen Frühjahr neue Trainer ein und während der Saison haben Langnau, Fribourg und Biel den Trainer gewechselt – und nie ist Lars Leuenberger zum Zug gekommen. Kevin Schläpfer sagt, fast mehr zu sich selber, als wolle er sich Mut machen: «Ich bin sicher, dass für mich irgendwo eine Tür aufgehen wird.»