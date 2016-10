Es war keine zwingende Niederlage für das Heimteam. Das entscheidende 0:1 in der 32. Minute fiel nach einem Bully in der Zone von Edmonton. Connor McDavid übernahm den Puck, spielte ihn quer Milan Lucic, dieser passte zurück zu McDavid, der alleine auf Ryan Miller loszog und den Keeper von Vancouver ziwschen den Schonern bezwang. Es war das fünfte Saisontor für den 19-Jährigen, der in der vierten Partie in Folge punktete.

80 Sekunden vor dem Ende erhöhte Lucic mit einem Schuss ins leere Gehäuse zum 2:0. Die Oilers blicken nach dem siebten Sieg im achten Spiel auf den besten Start seit der Saison 1985/86 zurück.

Die Canucks vergaben insbesondere vor dem 0:1 ein besseres Resultat, als Jannik Hansen, Brendan Gaunce und Markus Granlund mit guten Chancen am exzellent aufgelegten Cam Talbot (26 Paraden) scheiterten. Sbisa, der mit 18:45 Minuten so lange wie noch nie in dieser Spielzeit eingesetzt wurde, und Bärtschi verliessen das Eis mit einer ausgeglichenen Bilanz.