Der Gastgeber gewann im Centre Bell gegen Schweden letztlich souverän mit 5:2, nachdem die Skandinavier nach gut acht Minuten 2:1 in Führung gelegen hatten. Julien Gauthier erzielte zwei Tore für die Kanadier. Das Spiel wurde auch vom Schweizer Schiedsrichter Daniel Stricker geleitet.

Wesentlich ausgeglichener verlief der erste Halbfinal zwischen den USA und Russland. Die Amerikaner, die in den Viertelfinals die Schweiz ausgeschaltet hatten, setzten sich erst im Penaltyschiessen mit 4:3 durch. Matchwinner für die USA war Troy Terry, der alle seine drei Versuche im Penaltyschiessen verwertete.

Die USA streben in der Nacht auf Freitag ihren ersten Titel seit 2013 an. Kanada krönte sich letztmals 2015 in Toronto zum Weltmeister.