Innerhalb von 24 Stunden haben die SCL Tigers gegen Kloten vier von sechs möglichen Punkten gewonnen und ihren Traum von der zweiten Playoff-Teilnahme der Klubgeschichte zumindest verlängert. Nach Verlustpunkten sind die Emmentaler nur drei Zähler hinter Lugano (8.) platziert, haben in den letzten fünf Runden allerdings das Handicap der 1:3-Bilanz in den Direktbegegnungen wettzumachen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mannschaft von Heinz Ehlers einen äusserst schwierigen Schlussparcours vor der Brust hat - unter anderem mit Spielen gegen das Top-Trio Bern, ZSC und Zug sowie die formstarken Davoser.

Eine noch bessere Ausgangslage entglitt den Tigers in der letzten Minute wegen einer Strafe gegen Sven Lindemann. Der Stürmer mit 1000 NLA-Spielen im Palmarès verschaffte Kloten eine letzte Powerplay-Gelegenheit, die Drew Shore 56 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit verwertete. Mehr gestanden die mehrheitlich überlegenen Einheimischen den Zürchern nicht zu, die im Shootout in fünf Anläufen gescheitert waren.

Vier Tage nach dem Cupsieg ist die Euphorie im EHC der Ernüchterung gewichen. Die in der Offensive durchaus passabel bestückte Equipe wird die Playoffs in der Saison des rigorosen Sparkurses nach sportlichem Ermessen verpassen. Zu oft fehlte in der eigenen Zone die Qualität und bei verletzungsbedingten Ausfällen die Substanz im Kader, um mehr als nur Cup-Ehrenmeldungen zu produzieren.

SCL Tigers - Kloten 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0) n.P.

5900 Zuschauer. - SR Vinnerborg/Wehrli, Kaderli/Kovacs. - Tore: 7. Nils Berger (Pascal Berger/Ausschluss Back) 1:0. 14. DiDomenico (Koistinen/Ausschlüsse Hollenstein, Sanguinetti) 2:0. 24. Sanguinetti (Cunti/Ausschluss Moggi) 2:1. 36. Grassi (Bircher) 2:2. 50. Pascal Berger (Koistinen) 3:2. 60. (59:04) Shore (Sanguinetti/Ausschluss Lindemann) 3:3 (Kloten ohne Goalie). - Penaltyschiessen: Shore -, Elo -; Praplan -, Dostoinow -; Genoway -, Schirjajew -; Sanguinetti -, Macenauer -; Hollenstein -, Koistinen 1:0. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 7mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Hollenstein.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Hueguenin, Seydoux; Weisskopf, Randegger; Elo, Macenauer, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Dostoinow, Schirjajew, Moggi; Kuonen, Pascal Berger, Lindemann.

Kloten: Martin Gerber; Gähler, Ramholt; Sanguinetti, Harlacher; Bircher, Back; Praplan, Cunti, Hollenstein; Grassi, Shore, Sheppard; Obrist, Lemm, Kellenberger; Genoway, Schlagenhauf, Leone.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Blaser, Stettler, Müller, Roland Gerber (alle verletzt), Lashoff (überzählig), Kloten ohne Von Gunten, Stoop, Frick, Weber (alle verletzt), Bieber (krank). 32. Pfostenschuss von Shore. 59. (58:46) Time von Kloten, danach von 58:25 bis 59:04 ohne Goalie.