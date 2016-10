Der 22-jährige Simion kommt zu seinem dritten Nationalmannschaftsaufgebot, da sein Davoser Sturmkollege Gregory Sciaroni aufgrund einer Verletzung für das Turnier von Ende Woche in Augsburg passen muss. Zugs Verteidiger Timo Helbling fällt ebenfalls verletzungsbedingt aus, für ihn wird jedoch kein weiterer Spieler nachnominiert.

Das Schweizer Nationalteam besammelt sich am Dienstagmittag in Kloten und bestreitet am Abend in Augsburg das erste Training. Am Deutschland Cup treffen die Schweizer auf Kanada (am Freitag), Deutschland (Samstag) und die Slowakei (Sonntag).