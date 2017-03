Das Team von Chris McSorley legte die schwächste Saisonleistung aufs Eis. Nicht einmal bei der 1:7-Heimniederlage Anfang Dezember gegen Davos hatte Servette derart schwach, emotionslos und vor allem dumm gespielt.

Am Samstag, als Genf in Zug nur 7,4 Sekunden zum Sieg gefehlt hatten, realisierte Zug mit zwei Powerplaytoren die späte Wende zum 3:2 nach Verlängerung. Und was tat Servette in Spiel 2? Die Servettiens leisteten sich eine dumme Strafe nach der anderen. Cody Almond behinderte schon nach 18 Sekunden ohne Not den Gegenspieler. Tim Traber fuhr Zugs Goalie Tobias Stephan über den Haufen. Juray Simek liess seine Faust sprechen. Der EV Zug spielte fast nur Überzahl. Und das tat er gut. Dank vier Powerplaytreffern führte der Gast aus der Innerschweiz nach 18 Sekunden im Schlussabschnitt mit 5:0.

Servette besann sich viel zu spät aufs Hockeyspielen. Erst nach 46 Minuten verkürzte Servette innerhalb von 25 Sekunden auf 2:5. Zu mehr reichte es den Genfern nicht mehr. Nur wenn die Genfer am Donnerstag in Zug diszipliniert auftreten, kriegen sie in der Serie noch eine Chance.

Telegramm:

Genève-Servette - Zug 2:5 (0:3, 0:1, 2:1). - 6606 Zuschauer. - SR Fischer/Stricker, Borga/Küng. - Tore: 2. Sandro Zangger (Immonen, Alatalo/Ausschluss Almond) 0:1. 19. Alatalo (Sandro Zangger, Immonen/Ausschluss Simek) 0:2. 20. (19:41) Lammer (Fabian Schnyder, McIntyre) 0:3. 22. McIntyre (Diaz/Ausschluss Traber) 0:4. 41. (40:18) McIntyre (Klingberg, Martschini/Ausschluss Bezina) 0:5. 46. (45:27) Spaling (Fransson/Ausschluss Grossmann) 1:5. 46. (45:52) Spaling (Almond, Fransson/Ausschluss Grossmann) 2:5. - Strafen: 13mal 2 plus 5 Minuten (Vukovic) plus 10 Minuten (Rubin) plus Spieldauer (Vukovic) gegen Genève-Servette, 9mal 2 plus 5 Minuten (Grossmann) plus Matchstrafe (Grossmann) gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Spaling; Martschini.

Genève-Servette: Robert Mayer (22. Bays); Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Bezina; Petschenig; Gerbe, Almond, Spaling; Jeremy Wick, Slater, Rod; Simek, Romy, Riat; Traber, Rubin, Douay; Heinimann.

Zug: Tobias Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Dominik Schlumpf, Erni; Fohrler, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Sandro Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Nolan Diem, Fabian Schnyder.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Kast (verletzt), Ehrhardt und Paré, Zug ohne Markkanen und Järvinen (alle überzählige Ausländer). - Timeout Servette (48.).