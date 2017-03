15 Sekunden vor Ende des ersten Drittels gingen die Pittsburgh Penguins im Powerplay zum zweiten Mal in Führung. Nach perfektem Pass Streits quer über das gegnerische Drittel vollendete Crosby gekonnt und erwischte New Jerseys Goalie Keith Kinkaid in der nahen Ecke. Es war der Schlusspunkt eines animierten Startdrittels, das Pittsburgh 3:2 gewann.

Nach dem ersten Saisontor von Carter Rowney (46.) zum 5:3 hatten die Gäste aus New Jersey noch einmal verkürzen können, ehe Crosby mit seinem 37. Treffer in dieser Regular Season 34 Sekunden vor Schuss alles klar machte. Streit beendete die Partie nach knapp 18 Minuten Eiszeit mit einer Plus-2-Bilanz.

Durch den Heimerfolg verbesserten sich die Pittsburgh Penguins in der Metropolitan Division auf Platz 2 - mit einem Punkt Rückstand auf Washington.