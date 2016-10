Für einmal hielten sich die Langnauer nicht konsequent an das Defensivsystem ihres Trainers Heinz Ehlers. Und prompt mussten die Emmentaler eine Niederlage einstecken - erst die dritte im achten Spiel unter ihrem neuen Coach. Gegen Lugano haben die SCL Tigers nun seit mehr als vier Jahren oder zwölf Partien nicht mehr gewinnen können.

Die Wende führte Lugano innerhalb von sechs Minuten im Mitteldrittel herbei. Zuerst glich Ryan Gardner mit einem Shorthander zum 3:3 aus (24.), dann schoss der Schwede Patrik Zackrisson die Tessiner erstmals in Führung (30.). Die Entscheidung fiel nach 45 Minuten, als Linus Klasen im Powerplay die Führung auf zwei Tore ausbaute. Kurz vor der zweiten Pause hatte Zackrisson das 5:3 mit einem Lattenschuss noch knapp verpasst.

Im spektakulären ersten Drittel glich Dario Bürgler vor 6000 Zuschauern in der zum dritten Mal ausverkauften Ilfishalle mit seinen Saisontoren neun und zehn zweimal eine Langnauer Führung aus. Damit hat Bürgler in 17 Partien schon gleich viele Tore erzielt wie in der gesamten letzten Saison in Zug.

SCL Tigers - Lugano 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Brüggemann (GER)/Kurmann, Küng/Obwegeser. - Tore: 6. Kuonen 1:0. 11. Bürgler (Furrer/Ausschluss Berger) 1:1. 13. (12:42) DiDomenico (Albrecht) 2:1. 14. (13:12) Bürgler (Klasen) 2:2. 15. (14:21) Albrecht (Nüssli, DiDomenico/Ausschluss Hofmann) 3:2. 25. Gardner (Lapierre/Ausschluss Furrer!) 3:3. 31. Zackrisson (Hofmann, Lapierre) 3:4. 45. Klasen (Furrer/Ausschluss Müller) 3:5. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 7mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Klasen.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Randegger, Stettler; Weisskopf, Müller; Zryd; Elo, Schremp, Moggi; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Berger, Lindemann; Schirjajew, Adrian Gerber, Roland Gerber; Wyss.

Lugano: Merzlikins; Hirschi, Vauclair; Chiesa, Furrer; Ulmer, Sartori, Ronchetti; Lapierre, Zackrisson, Hofmann; Walker, Gardner, Reuille; Bürgler, Martensson, Klasen; Fazzini, Morini, Romanenghi.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Shinnimin, Blaser, Murray (alle verletzt) und Haas (überzählig), Lugano ohne Sondell, Sannitz, Bertaggia, Kparghai, Fontana (alle verletzt), Brunner (krank) und Wilson (überzähliger Ausländer). Lattenschuss Zackrisson (39.). Pfostenschuss Hofmann (59:40). Timeout SCL Tigers (59:19). SCL Tigers von 59:19 bis 59:49 ohne Torhüter.