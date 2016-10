Langnau ist in der National League A das Team der Stunde. Bis in die 58. Minute führte Zug gegen die Langnauer nach einem Treffer von Dominic Lammer (33.) mit 1:0. Dann aber erwies Lino Martschini seinem Team einen Bärendienst. Nach einem hohen Stock musste er gleich für vier Minuten auf die Strafbank. Die Strafe nützten die SCL Tigers zum Ausgleich. Thomas Nüssli rettete sein Team mit seinem bereits siebten Saisontreffer in die Verlängerung. Und in dieser entwischte Chris DiDomenico und bediente Pascal Berger, der Langnau den dritten Sieg in Folge sicherte.

Die Zuger auf der anderen Seite mussten vor dem heimischen Publikum nach sieben Siegen zum ersten Mal in dieser Spielzeit Punkte abgeben. Der EVZ, bei dem Raphael Diaz von seiner drei Partien dauernden Verletzungspause wieder zurückkehrte, war zwar gegen die SCL Tigers lange Zeit besser, vermochten sich aber gegen den defensiv erneut sehr sicher stehenden Gegner nur wenig gute Chancen zu erspielen.

Langnau auf der anderen Seite verblüfft nach dem Trainerwechsel weiter. Unter dem neuen Coach Heinz Ehlers verloren die Emmentaler von sieben Partien nur gerade zwei. Zusammen mit den ZSC Lions sind sie in dieser Phase mit 13 Punkten das erfolgreichste Team.

Zug - SCL Tigers 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

6162 Zuschauer. - SR Massy/Müller, Altmann/Kaderli. - Tor: 33. Lammer (Zangger, McIntyre) 1:0. 58. Nüssli (Berger, Schremp/Ausschluss Martschini) 1:1. 64. Berger (DiDomenico) 1:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Martschini; DiDomenico.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Alatalo; Schlumpf, Erni; Morant, Lüthi; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

SCL Tigers: Ciaccio; Stettler, Randegger; Seydoux, Koistinen; Weisskopf, Müller; Zryd; Elo, Schremp, Moggi; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Berger, Lindemann; Roland Gerber, Adrian Gerber, Schirjajew; Wyss.

Bemerkungen: Zug komplett, SCL Tigers ohne Shinnimin, Haas, Murray, und Blaser (alle verletzt).