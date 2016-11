Sie stehen auf der Höhe der Zeit, sie sind vertraut mit den neusten internationalen Entwicklungen und sorgen dafür, dass diese Trends ins nationale Hockey einfliessen. Die Nationalmannschaft ist der sportliche Leuchtturm, an dem sich die Klubteams orientieren können. So hat Ralph Krueger, unterstützt von Sportdirektor Peter Zahner (heute Manager der ZSC Lions), die Schweiz zwischen 1997 und 2010 an die Weltspitze zurückgeführt. So ist Nationaltrainer Sean Simpson mit Sportdirektor Ueli Schwarz die silberne Krönung gelungen. In diesen Jahren sind die entscheidenden Impulse für die Entwicklung unseres Hockeys vom Verband ausgegangen. Es war die Zeit, als beim Verband der Sport das Primat über das Geld hatte.

Geldbeschaffer und sportliche Karrieristen

Inzwischen mahnt der Verband an eine kommerziell höchst erfolgreiche Eishockey-Geldbeschaffungs-Firma, die ihre Forschungsabteilung vernachlässigt. Seit dem silbernen WM-Ruhm sind fast alle Positionen neu besetzt worden. Die erfahrenen Männer des Sportes sind durch smarte Geldbeschaffer und sportliche Karrieristen ohne Erfolgsausweis ersetzt worden. Hybris hat unsere Verbandsgeneräle nach dem silbernen WM-Ruhm

erfasst. Als Hybris bezeichnen wir eine ausgeprägte Form des Hochmutes, verbunden mit einem Realitätsverlust und der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Diese Hybris hat dazu geführt, dass wir heute im Hockey einen Sonderweg gehen, der in die Irre, ins Abseits führen wird. Die Nationalmannschaft ist nicht mehr die Krönung unserer sportlichen Hockeyschöpfung. Sie ist heute da, um Karriere zu machen, Raëto Raffainer eine Karriere zu ermöglichen und um die Karriere von Nationaltrainer Patrick Fischer zu retten. Verbandsdirektor Florian Kohler und sein völlig überforderter Sportchef Raëto Raffainer beschäftigen sich nicht mit der Frage, wie die Nationalmannschaft weiterentwickelt werden kann, um 2018 olympischen Ruhm zu ernten. Sondern mit der Frage, welche Massnahmen notwendig sind, um Patrick Fischer bis 2018 im Amt zu halten und den Schaden auf und neben dem Eis zu begrenzen.