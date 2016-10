Der 19-jährige Malgin stand bei seinem ersten Meisterschaftsspiel in der National Hockey League 12:13 Minuten auf dem Eis. Den Siegtreffer der Panthers erzielte der finnisch-russische Stürmer Aleksander Barkov in der 63. Minute.

Nino Niederreiter unterlag zum Saisonauftakt mit den Minnesota Wild auswärts den St. Louis Blues 2:3. Die Treffer für Minnesota erzielten Ryan Suter und Charlie Coyle. Stürmer Niederreiter blieb in knapp 14 Minuten Spielzeit ohne Skorerpunkt.

Stürmer Sven Andrighetto war beim 4:1-Auswärtssieg der Montreal Canadiens gegen die Buffalo Sabres überzählig.

Die NHL-Resultate aus der Nacht auf Freitag: St. Louis Blues - Minnesota Wild (mit Nino Niederreiter) 3:2. Florida Panthers (mit Denis Malgin) - New Jersey Devils 2:1 n.V. Buffalo Sabres - Montreal Canadiens (ohne Sven Andrighetto/überzählig) 1:4. Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 6:4. Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 5:4 n.V. New York Rangers - New York Islanders 5:3. Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3:6. Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:2 n.P. Dallas Stars - Anaheim Ducks 4:2.