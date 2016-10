Nordamerika-Rückkehrer James Sheppard erzielte zudem im zweiten NLA-Saisonspiel sein erstes Tor für Kloten. Er erzielte den Gamewinner zum 2:1 (34.) auf akrobatische Art und Weise. Im Umfallen war der Kanadier aus spitzem Winkel noch erfolgreich, als er hinter dem Tor zum Abschluss ansetzte. Leone stellte den Sieg der in Oktoberfest-Trikots angetretenen Gastgeber danach mit zwei Toren innerhalb von elf Minuten sicher.

Die Genfer kassierten damit die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen. Dabei hatten sich die Gäste im ersten Drittel mit 16:8 Torschüssen und der 1:0-Führung von Kevin Romy (17.) noch Vorteile erkämpft.

Doch in der Folge mangelte es dem Team von Chris McSorley an der letzten Konsequenz im Abschluss, obschon das Schussverhältnis am Ende 44:36 für die Genfer lautete.

Kloten - Genève-Servette 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

5194 Zuschauer. - SR Eichmann/Mollard, Kaderli/Kovacs. - Tore: 7. Romy (Jacquemet) 0:1. 21. (20:23) Santala (Hollenstein) 1:1. 34. Sheppard (Shore, Grassi) 2:1. 37. Leone (Harlacher) 3:1. 48. Leone (Obris) 4:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Jeremy Wick.

Kloten: Martin Gerber; Sanguinetti, Frick; Stoop, Weber; Back, Harlacher; Gähler; Praplan, Santala, Hollenstein; Grassi, Shore, Sheppard; Roman Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Obrist, Homberger, Leone.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Ehrhardt; Mercier, Kast; Jacquemet, Fransson; Schweri, Petschenig; Simek, Rubin, Spaling; Jeremy Wick, Slater, Douay; Riat, Romy, Rod; Traber, Maillard, Impose.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramholt, Boltshauser, Bieber und von Gunten (alle verletzt), Genève-Servette ohne Eliot Antonietti, Vukovic, Détraz, Chuard und Almond (alle verletzt) sowie Gerbe (überzähliger Ausländer).