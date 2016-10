Erst im Schlussdrittel konnten die Davoser die lange Zeit ausgeglichene Partie in entscheidende Bahnen lenken. Marc Wieser (42.) in Überzahl und Félicien Du Bois (48.) erhöhten vom 1:1 auf 3:1. Verteidiger Du Bois hatte bereits am Vorabend in Lugano getroffen.

Die aufopferungsvoll kämpfenden Freiburger kamen gut zweieinhalb Minuten vor Schluss dank einer schönen Einzelleistung von Nationalverteidiger Yannick Rathgeb nochmals auf 2:3 heran, doch Dick Axelsson besiegelte mit seinem Treffer ins leere Tor die siebte Auswärtsniederlage der Gäste im neunten Anlauf.

Wie sein Goaliekollege Gilles Senn am Vorabend in Lugano zeigte auch Joren van Pottelberghe im Davoser Tor eine starke Leistung. Der Schweizer U20-Internationale hatte mit 41 von 43 gehaltenen Schüssen massgeblichen Anteil am Sieg des HCD.

Während der Abstand von Davos auf den Playoff-Strich nach zuletzt zwei Siegen nach 60 Minuten vor der Nationalmannschaftspause auf drei Punkte angewachsen ist, kleben die Freiburger mit acht Punkten weniger weiter am Tabellenende fest.

Davos - Fribourg-Gottéron 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

4782 Zuschauer. - SR Koch/Sir(CZE), Obwegeser/Stuber. - Tore: 23. Forster (Kousal, Schneeberger) 1:0. 36. Schmutz (Cervenka) 1:1. 42. Marc Wieser (Lindgren, Ambühl/Ausschluss Abplanalp) 2:1. 48. Du Bois (Walser) 3:1. 58. Rathgeb (Bykow) 2:3. 60. (59:57) Axelsson (Lindgren, Marc Wieser) 4:2 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Sprunger.

Davos: Van Pottelberghe; Schneeberger, Forster; Du Bois, Rahimi; Heldner, Paschoud; Kindschi; Eggenberger, Kousal, Ambühl; Marc Wieser, Lindgren, Axelsson; Simion, Corvi, Jörg; Kessler, Walser, Egli; Jäger.

Fribourg-Gottéron: Conz; Stalder, Leeger; Rathgeb, Picard; Maret, Abplanalp; Chavaillaz; Mauldin, Cervenka, Gustafsson; Neukom, Rivera, Neuenschwander; Sprunger, Bykow, Mottet; Chiquet, Schmutz, Marchon.

Bemerkungen: Davos ohne Aeschlimann, Dino Wieser (beide verletzt), Sciaroni (gesperrt), Fribourg-Gottéron ohne Ritola, Kienzle, Schilt und Fritsche (alle verletzt). - Conz hält Penalty von Marc Wieser (47.). - Pfostenschüsse: Kindschi (24.), Simion (28.); Mottet (16.), Cervenka (25./Latte). - Timeout Fribourg (26.). - Fribourg-Gottéron von 58:13 bis 59:57 ohne Torhüter.