EVZ-Sportchef Patrick Lengwiler beendete damit ständig aufkommende Fragen im Zusammenhang mit den am Saisonende auslaufenden Verträgen von Trainer Harold Kreis (57) und drei aktuellen Ausländern. Dass die betroffenen EVZ-Angestellten allenfalls schon vorzeitig anderswo unterschreiben, wird in Kauf genommen.

In einer Medienmitteilung betont Lengwiler: "In den letzten beiden Jahren ist der EVZ nach jeweils einer sehr guten und stabilen Qualifikation in der ersten Playoff-Runde gescheitert. Aus diesem Grund hat die Klubführung entschieden, den Entscheid über die Vertragsverlängerungen mit den Trainern Harold Kreis und Waltteri Immonen sowie mit den drei ausländischen Stürmern Josh Holden, Jarkko Immonen und Carl Klingberg erst am Ende der Saison zu treffen."

In der Saison 2007/2008 hatte Trainer Harold Kreis bei den ZSC Lions während der NLA-Qualifikation ebenfalls noch keinen neuen Vertrag erhalten. Anfang Februar unterschrieb der Deutsch-Kanadier deshalb bei der Düsseldorfer EG, führte die ZSC Lions dann aber noch zum Meistertitel. Rund zehn Tage nach Kreis' Unterschrift in Deutschland gaben damals die ZSC Lions die Einigung mit Sean Simpson als künftigen Trainer bekannt.