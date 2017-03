Am Tag nach dem Viertelfinal-Out gegen den HC Lugano herrscht bei den ZSC Lions immer noch eine gewisse Fassungslosigkeit. «Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben viel mehr von uns erwartet», findet Sportchef Edgar Salis klare Worte. Den Zürchern steht, wie schon in der vergangenen Saison, eine unerfreulich lange Sommerpause bevor. Und damit viel Zeit zu analysieren, was zum erneuten, frühzeitigen Scheitern führte.

Im Mittelpunkt steht dabei neben der Bewertung der Spielerleistungen und der Trainerarbeit auch die Performance des Sportchefs. Diesbezüglich gibt es einige Kritikpunkte, die einer Klärung bedürfen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die ZSC Lions in fünf von sechs Playoff-Spielen mangels Alternativen nicht mit der maximalem Anzahl Ausländern (4) antreten konnten.