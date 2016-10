Der 33-Jährige war 2001 ein Erstrunden-Draftpick der Chicago Blackhawks. Ruutu brachte es auf insgesamt 751 NHL-Spiele, in denen er 147 Tore und 350 Skorerpunkte realisierte. Zuletzt spielte Ruutu bis Sommer 2016 bei den New Jersey Devils. Für dieses Team markierte er in 33 Saisonspielen allerdings nur gerade einen Assist. Zuletzt stand Ruutu in der Saisonvorbereitung bei den Vancouver Canucks mittels Probevertrag im Einsatz.

Für Finnland bestritt Ruutu im Verlaufe seiner Karriere über 80 Länderspiele. Er war fünffacher WM-Teilnehmer und gewann dabei für sein Land je einmal Gold und Silber und zweimal Bronze. Bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014 holte Ruutu mit Finnland jeweils Bronze.