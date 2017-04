Ebenfalls aus Schweden und für eine Saison kommt er amerikanische Flügelstürmer Broc Little (29), der zuletzt für Linköping spielte.

Der 26-jährige Verteidiger Nygren kommt von Färjestad, wo er in den letzten zwei Saisons Captain und in der letzten Spielzeit produktivster Verteidiger in Schwedens höchster Spielklasse war.

In der auslaufenden Saison erreichte Nygren in 56 Spielen 36 Punkte (13 Tore). Für Schweden absolvierte er bislang 31 Länderspiele. Dabei kam er auf vier Tore und insgesamt elf Skorerpunkte.

Seit 2014 buchte Little in drei Saisons in der schwedischen Meisterschaft in 173 Spielen 154 Punkte (87 Tore/67 Assists). Vor zwei Jahren war der 1,75 m grosse Flügel gar Topskorer der schwedischen Eliteklasse. In der Champions Hockey League realisierte er in 24 Spielen 25 Punkte (13 Tore).