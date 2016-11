Andersson machte im Sommer 2015 beim HC Lugano von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und verliess die Tessiner in Richtung Nordamerika. In der Organisation der New York Rangers konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und verpasste zweimal den Cut fürs NHL-Kader. Mit dem AHL-Farmteam Hartford Wolf Pack kam Andersson in den letzten 14 Monaten zu 47 Einsätzen (5 Tore, 7 Assists).

In der Schweizer spielte Andersson in der Saison 2014/15 zuerst für den EV Zug, ehe er im November in einem Tauschgeschäft nach Lugano transferiert wurde, wo sein Vater Peter Andersson als Assistenzcoach amtete. In total 54 NLA-Partien realisierte Calle Andersson 23 Skorerpunkte (6 Tore).