Der Zuger spielt aktuell seine beste Saison in der NHL. Er hat sich bei Vancouver in den ersten beiden Verteidigerpaaren etabliert und weiss auch mit soliden Statistiken zu überzeugen. Bei den Canucks sind die Sedin-Brüder und Loui Eriksson (alles Stürmer) bereits geschützt. Zudem darf man davon ausgehen, dass Brandon Sutter (Stürmer) sowie Alexander Edler und Chris Tanev (beides Verteidiger) ebenfalls geschützt werden. Es könnte also knapp werden, dass Sbisa es auch noch auf die Liste der geschützten Spieler schafft. Denn der drittteuerste Verteidiger Vancouvers wird auch von verschiedenen Medien als gute Variante für Las Vegas gesehen.