Reto Berra hat die Postur (194 cm/95 kg), das Talent und die Berufseinstellung für eine NHL-Karriere. Aber er hat es in vier Jahren in der wichtigsten Liga der Welt lediglich auf 64 Partien für Calgary, Colorado und Florida gebracht.

In den entscheidenden Momenten stoppte ihn immer wieder Verletzungspech und er hatte auch nie das Glück, zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Klub zu sein. Die Nummer 1 war er nie für eine ganze Saison und zu einem Multimillionen-Mehrjahresvertrag reichte es nicht. Sein aktueller Einjahresvertrag mit Florida, dotiert mit 1,5 Millionen Dollar brutto, läuft im Frühjahr aus.

Von diesem Gehalt geht die Hälfte durch Steuern drauf. Nun ist er 30 und es ist an der Zeit, sein Talent zu kapitalisieren. Sein Agent André Rufener bestätigt auf Anfrage: «Ja, es stimmt, Reto Berra wird nächste Saison wieder in der NLA spielen.» Was er nicht sagt, weil es selbstverständlich ist: Sein Klient wird dort spielen, wo er einen hochdotierten Mehrjahresvertrag bekommt. Zwei Klubs sind bereit, die Tresortüre zu öffnen: Lausanne und Fribourg-Gottéron.