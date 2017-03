Viertelfinalserie 1992 – «Grande Lugano» gegen kleines Zürich

Die Ausgangslage präsentiert sich vor der Serie aus heutiger Sicht ungewohnt, ist aber sehr klar: Hier das «Grande Lugano» unter dem genialen Strategen John Slettvoll, da der kleine ZSC, der noch ohne den Zusatz «Lions» auskommt. Aber auch der ZSC hat zu der Zeit einen Kulttrainer an der Bande, er ist aber erst 35 Jahre alt und es handelt sich um sein erstes Engagement in der NLA. Der junge Coach heisst Arno del Curto, niemand kann zu der Zeit ahnen, welchen Legendenstatus er mit dem HC Davos erreichen wird. Der ZSC spielt damals nach Jahren des Pendelns erst seit zwei Saisons in der Nationalliga A, Lugano hat in fünf Jahren vier Meistertitel gewonnen.