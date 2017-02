Als Carl Klingberg nach nur 30 Sekunden mit einem feinen Ablenker im Powerplay auf 2:3 verkürzte, war plötzlich alles anders. Endlich alles anders, dürfte sich die Anhängerschaft des Heimklubs gedacht haben. Nun war Zug - Davos endlich das, was es schon früher gewesen war, ein Duell mit überbordenden Emotionen, umstrittenen Entscheiden und beidseits unnachgiebig geführtem Zweikampfverhalten.

Der EVZ dominierte das Schlussdrittel mit 21:5 Schüssen, auch weil er vier Mal Powerplay spielte. Die Davoser Strafen waren Folge ihrer eigenen Nachlässigkeit und vor allem des Zuger Entschlusses, endlich aktiv an dieser Partie teilzunehmen. Dass der Sieg am Ende mit 5:3 an Davos ging, lag an der Effizienz der Bündner in den letzten 20 Minuten. Auch das war zwei Drittel lang ganz anders gewesen.

Mindestens so wichtig wie die drei Punkte war für Davos eine Erkenntnis des Abends, die vom Geschehen im Schlussdrittel nicht nachhaltig getrübt wurde: Sie war keine «Eintagsfliege», die letzte Begegnung mit Zug vor zwei Wochen. Nur 3:2 für die Bündner hatte das Skore am Ende zwar gelautet. Und dennoch dürfte die Heimreise für den EVZ eine Fahrt der unangenehmen Art gewesen sein.

Es war bloss das ausgeglichen gestaltete Schlussdrittel, das als positive Erinnerung übrig geblieben war. Die Drittel 1 und 2, die der HC Davos mit 32:6 Schüssen dominierte, dürfte eher die Diskussionen bestimmt haben. Es war Goalie Tobias Stephan, der seinen Farben mit einem grandiosen Abend wenigstens einen Punkt rettete. Als Fazit blieb aber: Wenn der EVZ gegen den HCD passiv ist, nur reagiert und sich das Davoser Tempospiel aufzwingen lässt, sieht er schlecht aus. Und genau das passierte auch gestern.

Das gestrige Startdrittel war etwas vom Feinsten, das dem HC Davos in dieser Saison gelang. Ein, zwei Shifts mit Ungenauigkeiten und Icings vergingen, doch dann begann sie, die Demonstration in Gelb-blau. Erneut waren die Zuger Passivität und die Davoser Laufbereitschaft kein guter Mix für den EVZ.

Das Heimteam, in der Defensive geschwächt durch die Ausfälle Robin Grossmanns, Timo Helblings und Dominik Schlumpfs, wusste angesichts des nicht nachlassenden Davoser Pressings in der gegnerischen Zone nicht, wie ihm geschah. Es war kein richtiger Spielaufbau beim EVZ auszumachen, immer wieder blieb er an den Davoser «Duracell-Hasen» hängen, die liefen und liefen und störten und störten.

Die Form des HCD stimmt

Weil Davos auch fast alle Duelle um die Scheibe gewann, drohte Zug ein Debakel. Erneut Stephan war es, der Zug im Spiel hielt: Der Rückstand war darum mit 0:2 überschaubar. Symptomatisch und für Zug keine guten Noten ausstellend war die Entstehung des 0:1. Bis der Puck im Tor lag, waren die Davoser Jörg, Simion und Walser den Gegenspielern Diaz, Morant und Diem stets einen Schritt voraus. Davos setzte ein kleines Ausrufezeichen: Mit der stetig kürzer werdenden Verletztenliste kommt die Mannschaft dem Wunschhockey ihres Trainers immer näher. Und dann ist Davos für keinen Widersacher ein Wunschgegner in den Playoffs.