Allerdings war das Humorverständnis am Samstagabend, als sich das dritte Halbfinalspiel zwischen dem SC Bern und dem HC Lugano dem Ende zuneigte, ziemlich einseitig verteilt. Hier sass also Berns Thomas Rüfenacht auf der Spielerbank und hatte allen Grund zum Lachen. Auf der anderen Seite des Eisfelds sass Luganos Maxime Lapierre mit säuerlicher Miene auf der Strafbank. Im Wissen, dass er seine Mannschaft eben um die letzte, wenn auch minime Siegchance gebracht hatte. Und im Wissen, dass er im Duell der beiden Bösewichte den Kürzeren gezogen hatte.

Was war passiert? Der Kanadier Lapierre und der Schweiz-Amerikaner Rüfenacht, deren Gemeinsamkeit auf dem Eis ein loses Mundwerk ist und bei denen die Provokation ein ständiger treuer Begleiter ist, waren sich kurz vor Ende des Spiels, welches beim Stand von 4:1 für den SC Bern quasi entschieden war, zum x-ten Mal in die Quere gekommen. Lapierre traktierte Rüfenacht erst mit dem Stock, dann mit Fäusten. Dann nahm er ihn in den Schwitzkasten und verabreichte ihm weitere Faustschläge.