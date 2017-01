Und so fand er den Antrieb für die mühsame Rückkehr auf die Tour, sein Ranking war mit Platz 1067 zum Saisonbeginn 2015 kaum mehr existent. Neustart von ganz unten. «Ich musste wohl erst auf dem Boden aufschlagen, um zu merken, wie viel mir Tennis bedeutet», sagt er rückblickend.

Aber er bedauert nichts, sagt Zverev. «Ich habe viel erlebt in den letzten zehn Jahren, auf dem Platz und vor allem ausserhalb.» Und das war ihm wichtig. Er wollte als Persönlichkeit reifen, seine Erfahrungen als junger Mensch sammeln und «nicht erst mit 35 alles nachholen» müssen.

«Ich habe nicht gefeiert und getrunken», wiegelt Zverev ab. Dieser Typ ist der sympathische Hamburger nicht. Doch er hatte sich in Beziehungen ausgelebt und dabei manches erlebt. «Ich habe einiges hinter mir», sagt er, ohne ins Detail zu gehen, «und das liess sich teilweise schlecht mit dem Tennis verbinden.»

Nur 17 Mal spielte Zverev seit 2007 bei einem der vier Grand Slams mit. Zwischen den French Open 2012 und den US Open im vergangenen Sommer hatte er es nicht mal mehr ins Hauptfeld eines Major-Turniers geschafft.

Die zweite Runde in New York war sein erster Erfolg nach der Verletzung. Da stand Zverev noch auf Rang 150. «Vom Gefühl wurde mein Spiel besser. Ich war sehr fokussiert, ich wollte es unbedingt.» Mit Erfolg: Schon am Saisonende kletterte er auf Rang 50, nach den Australian Open steht er mit mindestens Platz 35 so hoch wie nie.

Der lange Atem wurde belohnt. Und mit jeder Runde in Melbourne gehen der Rausch, das ungläubige Staunen und die Gratulationen weiter. Auch Federer hatte ihn nach dem Sieg über Murray beglückwünscht. «Das war ein unglaublicher Erfolg für Mischa, und das hat mich sehr gefreut», sagte der 35 Jahre alte Schweizer, «mir tat es leid, wie lange er verletzt war. Jetzt ist es mir auch so ergangen, umso schöner, dass wir beide so weit im Turnier gekommen sind.»

Für einen von beiden geht das rauschende Comeback Down Under jedoch zu Ende.

