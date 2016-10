Auf dem Weg zur Vernunft mussten zuletzt die SCL Tigers mit einem Darlehen in der Höhe von 800 000 Franken von der Gemeinde Langnau gerettet werden und sie wurden auf einen sportlichen Umweg über die NLB geschickt.

Offensichtlich hat in Kloten die Seele des ältesten NLA-Klubs (seit 1962 in der höchsten Liga, Meister 1967, 1993, 1994, 1995 und 1996) durch die Jahre des Grössenwahnes keinen Schaden genommen. Im Kern ist dieses Unternehmen gesund geblieben. Pascal Müller sagt, dass die Rückkehr zur Bescheidenheit vom Umfeld getragen werde. «Wir haben keine Sponsoren verloren. Im Gegenteil, es ist uns gelungen, in diesem Bereich zuzulegen. Aber bei den Zuschauerzahlen sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen.»

Der überraschend gute Saisonstart ändert nichts an der strategischen Ausrichtung. Pascal Müller sagt: «Wenn wir Spieler auf dem Transfermarkt verlieren sollten, dann werden wir sie, um das Budget einhalten zu können, durch eigene Junioren ersetzen.» Der Wechsel vom grössenwahnsinnigen Hollywood (das doch im 21. Jahrhundert ohne Titel blieb) auf die kleine Bühne des ehrlichen Dorftheaters kann gelingen.