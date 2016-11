«Football ist weich geworden. So wie unser Land weich geworden ist.» Das sagte der neu gewählte US-Präsident Donald Trump Anfang Jahr auf einem Podium und sorgte damit nicht zuletzt für Zündstoff in der American-Football-Szene. Schuld seien vor allem die Schiedsrichter, die sich in den Mittelpunkt spielten, damit sich ihre Frauen zu Hause am Bildschirm daran begeistern könnten, ergänzte Trump. In seiner Aussage dürfte eine grosse Portion Frust mitschwingen, weil sich der angehende US-Präsident bislang im Sportbusiness arg die Hände verbrannte. Vor allem in den 80er-Jahren tummelte er in der Welt des Sports herum, steckte Geld in Football-Teams, organisierte Radrennen und baute Golfplätze. Drei Trump-Debakel in drei verschiedenen Sportarten:

Das Football-Desaster

Es war im Jahr 1984, als Trump, der milliardenschwere Immobilienunternehmer, die Football-Organisation der New Jersey Generals aufkaufte. Das Team gehörte der United States Football League (USFL) an, die Anfang 1983 als Konkurrenzprodukt zur etablierten National Football League (NFL) ganz respektabel auf den Markt gekommen war. Während die NFL von August bis Februar spielte, nutzte die USFL die Chance und bot Football auch im Frühling an. Die Liga hatte eine verheissungsvolle Zukunft vor sich. Doch dann schlug Trump zu, zog die Scheinwerfer auf sich und legte sich mit der Konkurrenz an.