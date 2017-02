An den WM-Ort Hochfilzen hat Bjørndalen ohnehin nur allerbeste Erinnerungen. Bei den letzten Titelkämpfen 2005 hamsterte er hier Gold in sämtlichen Rennen.

Der Norweger hat sich längst unsterblich gemacht. Mit 13 Medaillen ist er der erfolgreichste Athlet in der Geschichte der Olympischen Winterspiele. Ein Ehrenplatz im Sportmuseum ist für ihn reserviert. Doch dorthin will Bjørndalen offensichtlich unter keinen Umständen. Deshalb ignoriert er seit Jahren die eigenen Rücktrittsankündigungen.

Nach den Spielen in Sotschi 2014 sollte eigentlich Schluss sein, zwei Jahre später nach der Heim-WM in Oslo auf jeden Fall. Nicht mit Bjørndalen. Dieser ultimative Schritt liesse sich auch schlecht mit der Devise des norwegischen Sporthelden verbinden: Behalte nach jeder Saison 90 Prozent deines Konzepts und verändere 10 Prozent.

Nun will er 2018 in Pyeongchang seine siebten Olympischen Spiele miterleben. «Ich denke, dass ich in meinem Sport noch etwas erreichen kann», sagte er beim Widerruf des Karriereendes im letzten Frühling.

Seit Oktober ist Bjørndalen Vater

Selbst wenn sich Bjørndalen in seinem extremen Lebensstil auch als sportlicher Methusalem treu bleibt, hat sich zuletzt in seinem Alltag doch mehr verändert als nur die Tiefe der Furchen im Gesicht. Seit dem letzten Juli ist er in zweiter Ehe mit der dreifachen Olympiasiegerin Darja Domratschewa aus Weissrussland verheiratet. Am 1. Oktober kam als gemeinsames Produkt Tochter Xenia zur Welt.

Wie sich der norwegische Einzelgänger mit einem sabbernden Baby arrangiert, wäre ein spannendes Thema. Denn Bjørndalens Phobie, wenn es um Viren, Bakterien und die mögliche Ansteckung mit Krankheiten geht, ist legendär. Doch ebenso konsequent ist auch seine Weigerung, über Privates zu reden.

Dass er bereits seit 2003 in einem Haus in Obertilliach an der österreichisch-italienischen Grenze wohnt, seit 30 Jahren keinen Schluck Alkohol getrunken hat und in seinem Leben höchstens zwei Freunde Platz finden, weil mehr kontraproduktiv für den sportlichen Erfolg wären, ist das wenige, das man über ihn weiss.