Den grössten Anteil an Feuz’ Goldmedaille, da sind sich alle einig, den hat Katrin Triendl (30), seine Freundin. Die Tirolerin und der Emmentaler lernen sich an den Junioren-Weltmeisterschaften 2007 in Altenmarkt-Zauchensee kennen. Während Feuz Abfahrt und Super-G gewinnt, belegt Katrin Triendl in der Abfahrt, in der Lara Gut mit gerade mal 15 Jahren Zweite wird, den zwölften Platz. Doch Triendl gewinnt Beats Herz. Seit fast zehn Jahren sind sie unzertrennlich.

Den Profi-Sport hat Triendl längst aufgegeben, heute ist sie Physiotherapeutin und Feuz’ grösste Motivatorin. «Ab und zu braucht er einen Tritt in den Hintern, das weiss er selbst. Und ja, dafür bin ich zuständig», sagt Triendl zur «Nordwestschweiz» und lacht. Er habe sich in den letzten Jahren aber stark gebessert, schiebt sie nach. Diszipliniert von ihr, seiner Freundin.

Feuz, der Bonvivant

Disziplin – es ist definitiv nicht die grösste Stärke von Feuz. Im Winter 2008 zahlt ihm ein Verbandssponsor einen Sprachaufenthalt in Whistler Mountain. Doch statt Englisch zu büffeln, futtert er vor allem Fastfood und bechert in den Bars. Trainer Sepp Brunner sagte zum «Blick»: «Er war damals so fett, dass ich ihm ins Gewissen reden musste.» Heute isst Feuz weit weniger kalorienreich. Auch das ein Verdienst seiner Freundin. Nach der Enttäuschung bei Olympia 2014 in Sotschi hat sie dafür gesorgt, dass er die Ernährung umstellt.

